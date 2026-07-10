LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Bezzecchi precede Marc Marquez Bagnaia insegue
Durante il Gran Premio di Germania, Bezzecchi ha stabilito il miglior tempo, precedendo Marc Marquez e Bagnaia. Marquez è stato visto tornare in pista, mentre Quartararo ha segnato un 1:21.221. Bezzecchi ha migliorato i propri record in tutti i settori, arrivando al T3 con 62 millesimi di vantaggio e chiudendo in 1:20.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Si rivede in azione Marc Marquez, mentre Quartararo emerge in 1:21.221. 15.32 Bezzecchi prosegue, fa segnare il record in ogni settore, si presenta al T3 con 62 millesimi di vantaggio, quindi chiude in 1:20.576 e non migliora per 41. Ogura risponde in 1:21.012. 15.31 Ogura prosegue con hard usata e soft nuova con il record nel T3 e il tempo di 1:20.771 e sale al terzo posto a 236 millesimi da Bezzecchi che migliora in 1:20.535. 15.29 Bezzecchi riparte forte in 1:21.005, Alex Marquez in 1:21.461, mentre Ogura si porta in ottava posizione a 431 millesimi dalla vetta. 15.27 Ecco Bezzecchi di nuovo in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su MotoGP.
MotoGP, GP di Germania: Marco Bezzecchi (Aprilia) e le sue condizioni alla viglia del Sachsenring
Notizie e thread social correlati
LIVE MotoGP, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nella FP2, bene Bagnaia davanti a Marc Marquez. Martin insegueNella seconda sessione di prove libere del GP Olanda 2026, Bezzecchi ha segnato il miglior tempo con un 1’31” alto, mentre Bagnaia si è posizionato...
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: Alex Marquez precede Bezzecchi e Di Giannantonio. Ritirati Marc Marquez e BagnaiaIl Gran Premio di Spagna del 2026 si è concluso domenica 26 aprile sul circuito di Jerez, dove si sono disputati 25 giri.
Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marc Marquez favorito assoluto al Sachsenring; Marc Marquez verso il GP Germania: Il mio rivale principale è la condizione fisica; MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming; MotoGP GP Germania, dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now.
Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle libere del GP di Germania al Sachsenring in 1'20829. Marc Marquez chiude secondo dopo una caduta senza conseguenze, mentre Bagnaia resta 19° e dovrà reagire nelle pre-qualifiche. #MotoGp https://ift.tt/Svo1cj facebook
2026 Gran Premio di Germania: Moto3 Prove Libere 1, Moto2 Prove Libere 1, MotoGP Prove Libere 1, Moto3 Pratica, Moto2 Pratica & MotoGP Pratica Discussione reddit
MotoGP | Gp Germania Prove Libere 1: Fernandez precede Marc MarquezMotoGP Prove Libere 1 Gp Germania Sachsenring - I piloti della MotoGP sono tornati in pista al Sachsenring per l'undicesima tappa del Motomondiale 2026, il Gran Premio di Germania, giro di boa della s ... motograndprix.motorionline.com
LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Bezzecchi precede Marc Marquez, Bagnaia insegueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39 Grazie per averci seguito, l'appuntamento è per le 15:00, momento delle pre-qualifiche! A più tardi! 11.37 ... oasport.it