LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Bezzecchi precede Marc Marquez Bagnaia insegue

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio di Germania, Bezzecchi ha stabilito il miglior tempo, precedendo Marc Marquez e Bagnaia. Marquez è stato visto tornare in pista, mentre Quartararo ha segnato un 1:21.221. Bezzecchi ha migliorato i propri record in tutti i settori, arrivando al T3 con 62 millesimi di vantaggio e chiudendo in 1:20.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Si rivede in azione Marc Marquez, mentre Quartararo emerge in 1:21.221. 15.32 Bezzecchi prosegue, fa segnare il record in ogni settore, si presenta al T3 con 62 millesimi di vantaggio, quindi chiude in 1:20.576 e non migliora per 41. Ogura risponde in 1:21.012. 15.31 Ogura prosegue con hard usata e soft nuova con il record nel T3 e il tempo di 1:20.771 e sale al terzo posto a 236 millesimi da Bezzecchi che migliora in 1:20.535. 15.29 Bezzecchi riparte forte in 1:21.005, Alex Marquez in 1:21.461, mentre Ogura si porta in ottava posizione a 431 millesimi dalla vetta. 15.27 Ecco Bezzecchi di nuovo in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

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