Durante il Gran Premio di Germania, Bezzecchi ha stabilito il miglior tempo, precedendo Marc Marquez e Bagnaia. Marquez è stato visto tornare in pista, mentre Quartararo ha segnato un 1:21.221. Bezzecchi ha migliorato i propri record in tutti i settori, arrivando al T3 con 62 millesimi di vantaggio e chiudendo in 1:20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Si rivede in azione Marc Marquez, mentre Quartararo emerge in 1:21.221. 15.32 Bezzecchi prosegue, fa segnare il record in ogni settore, si presenta al T3 con 62 millesimi di vantaggio, quindi chiude in 1:20.576 e non migliora per 41. Ogura risponde in 1:21.012. 15.31 Ogura prosegue con hard usata e soft nuova con il record nel T3 e il tempo di 1:20.771 e sale al terzo posto a 236 millesimi da Bezzecchi che migliora in 1:20.535. 15.29 Bezzecchi riparte forte in 1:21.005, Alex Marquez in 1:21.461, mentre Ogura si porta in ottava posizione a 431 millesimi dalla vetta. 15.27 Ecco Bezzecchi di nuovo in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Bezzecchi precede Marc Marquez, Bagnaia insegue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, GP di Germania: Marco Bezzecchi (Aprilia) e le sue condizioni alla viglia del Sachsenring

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nella FP2, bene Bagnaia davanti a Marc Marquez. Martin insegueNella seconda sessione di prove libere del GP Olanda 2026, Bezzecchi ha segnato il miglior tempo con un 1’31” alto, mentre Bagnaia si è posizionato...

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: Alex Marquez precede Bezzecchi e Di Giannantonio. Ritirati Marc Marquez e BagnaiaIl Gran Premio di Spagna del 2026 si è concluso domenica 26 aprile sul circuito di Jerez, dove si sono disputati 25 giri.

Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marc Marquez favorito assoluto al Sachsenring; Marc Marquez verso il GP Germania: Il mio rivale principale è la condizione fisica; MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming; MotoGP GP Germania, dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now.

2026 Gran Premio di Germania: Moto3 Prove Libere 1, Moto2 Prove Libere 1, MotoGP Prove Libere 1, Moto3 Pratica, Moto2 Pratica & MotoGP Pratica Discussione reddit

MotoGP | Gp Germania Prove Libere 1: Fernandez precede Marc MarquezMotoGP Prove Libere 1 Gp Germania Sachsenring - I piloti della MotoGP sono tornati in pista al Sachsenring per l'undicesima tappa del Motomondiale 2026, il Gran Premio di Germania, giro di boa della s ... motograndprix.motorionline.com

LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Bezzecchi precede Marc Marquez, Bagnaia insegueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39 Grazie per averci seguito, l'appuntamento è per le 15:00, momento delle pre-qualifiche! A più tardi! 11.37 ... oasport.it