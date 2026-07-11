LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | iniziano le qualifiche Bagnaia a caccia del Q2

Alle 10.54, i piloti sono entrati in pista per le qualifiche del Gran Premio di Germania 2026. Mir indossa un casco rosso doppio, così come Bagnaia e Diogo Moreira. A 10.53, Marini si trova in quinta posizione, a 376 millesimi dal primo, mentre Bastianini è sesto, a 416 millesimi. La sessione di qualifiche è appena iniziata e le posizioni sono ancora in evoluzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.54 Doppio casco rosso per Mir, Bagnaia e Diogo Moreira. 10.53 Marini quinto a 376 millesimi da Bagnaia, sesto Bastianini a 416 millesimi. 10.53 Prima posizione per Bagnaia in 1:19.954 davanti a Mir (1:19.988) e Quartararo 10.52 Quartararo stoppa il cronometro in 1:20.146. Arriva Bagnaia con un tempo interessante nei primi due settori 10.51 Diogo Moreira si mette in scia di Bagnaia 10.50 Si parte! Iniziano le qualifiche, inizia il Q1. 10.48 Tra pochissimo inizierà il Q1. Questi i piloti che vanno a caccia dell’accesso in Q2: 1 Toprak Razgatlioglu 2 Luca Marini 3 Diogo Moreira 4 Maverick Viñales 5 Fabio Quartararo 6 Enea Bastianini 7 Brad Binder 8 Cal Crutchlow 9 Joan Mir 10 Alex Rins 11 Francesco Bagnaia 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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