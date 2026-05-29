LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio primeggia nelle pre-qualifiche bene Bagnaia Bezzecchi davanti a Martin Marquez in Q2
Durante le pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026 di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il miglior tempo, chiudendo con 1:44. Francesco Bagnaia si è piazzato bene, mentre Bezzecchi ha superato Martin e si è qualificato per la seconda sessione. Marc Marquez è invece entrato in Q2. L’ordine dei tempi è stato aggiornato alle 16:12.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:12 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:44.808 — 2 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 1:44.899 +0.091 3 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 1:44.911 +0.103 4 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:44.959 +0.151 5 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:45.004 +0.196 6 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 1:45.010 +0.202 7 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 1:45.024 +0.216 8 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 1:45.132 +0.324 9 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 1:45. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP al Mugello (GP Italia), da Di Giannantonio a Marquez: il punto sulle prove libere 1
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