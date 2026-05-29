LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio primeggia nelle pre-qualifiche bene Bagnaia Bezzecchi davanti a Martin Marquez in Q2

Notizia in breve

Durante le pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026 di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il miglior tempo, chiudendo con 1:44. Francesco Bagnaia si è piazzato bene, mentre Bezzecchi ha superato Martin e si è qualificato per la seconda sessione. Marc Marquez è invece entrato in Q2. L’ordine dei tempi è stato aggiornato alle 16:12.