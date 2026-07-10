LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | scattano le pre-qualifiche tutti a caccia di Marc Marquez!

Durante le pre-qualifiche del GP di Germania 2026 di MotoGP, alcuni piloti hanno completato giri veloci, con Bezzecchi fermato a 1:21.249 e Alex Marquez a 1:21.079. Dopo il primo tentativo, diversi partecipanti sono rientrati ai box. La sessione è ancora in corso e tutti sono impegnati nel tentativo di migliorare le proprie prestazioni, con l’obiettivo di ottenere una posizione migliore in vista delle qualifiche ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Bezzecchi chiude un altro giro in 1:21.249, Alex Marquez in 1:21.079 15.1o Dopo il primo run diversi piloti tornano ai box. Bezzecchi prosegue sul passo dell’1:22 medio in simulazione passo gara. 15.08 Bezzecchi lima qualche millesimo in 1:20.605 con Marc Marquez a 122 millesimi, terzo Alex a 167 15.07 Marc Marquez si porta in scia di Bezzecchi fermandosi a 81 millesimi, suo fratello Alex è terzo a 126. Quarto Raul Fernandez a 144. 15.06 Bezzecchi si riporta in vetta in 1:20.646 con 189 millesimi su Acosta che migliora a sua volta 15.05 Acosta si porta al comando in 1:21.071, Miller secondo a 95 millesimi, terzo Bagnaia a 447. 🔗 Leggi su Oasport.it

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