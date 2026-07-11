LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Bagnaia il migliore nel Q1!! Chi farà la pole?

Durante le qualifiche del Gran Premio di Germania 2026, Bagnaia ha chiuso al primo posto nel Q1, assicurandosi il passaggio diretto in Q2. Il pilota italiano ha completato il turno con una sola gomma nuova, pronto a tentare la pole position nelle prossime fasi di qualificazione. La sessione è in corso e l’attenzione si concentra sui tempi degli altri piloti che cercano di migliorare i propri risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Bagnaia ha dominato questo turno di Q1 prendendosi di forza l’accesso in Q2. Il pilota azzurro avrà una sola gomma nuova per andare a caccia della pole. 11.07 Questa la classifica finale del Q1: 1 Francesco Bagnaia 1:19.753 Q2 2 Fabio Quartararo 1:19.864 +0.111 Q2 3 Joan Mir 1:19.988 +0.235 4 Luca Marini 1:19.998 +0.245 5 Diogo Moreira 1:20.084 +0.331 6 Brad Binder 1:20.184 +0.431 7 Enea Bastianini 1:20.370 +0.617 8 Topra Razgatlioglu 1:20.585 +0.832 9 Alex Rins 1:20.600 +0.847 10 Maverick Viñales 1:20.781 +1.028 11 Cal Crutchlow 1:20.953 +1.200 11.05 Bandiera a scacchi! Bagnaia è il migliore del Q1 ed avanza in Q2 insieme a Fabio Quartararo 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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