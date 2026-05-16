LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | inizia il Q2! Chi farà la pole?

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11.21, durante le qualifiche del Gran Premio di Catalogna del 2026, Raul Fernandez ha fatto un sorpasso e si è piazzato temporaneamente in terza posizione, distanziato di 335 millesimi dal leader Acosta. In questo momento del Q2, i piloti stanno cercando di migliorare i propri tempi per ottenere la pole position. La sessione è ancora in corso e l'attenzione è rivolta alle prossime manche di qualificazione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Lampo di Raul Fernandez che si inserisce in terza posizione con un distacco di 335 millesimi da Acosta. 11.20 Grandissimo giro di Acosta in 1:38.118. Seconda posizione per Alex Marquez (+0.224) davanti a Zarco (+0.356) 11.19 Doppio casco rosso per Acosta 11.18 Seconda posizione per Fabio Di Giannantonio in 1:38.759 11.18 Miglior tempo per Pedro Acosta in 1:38.397!! Seconda posizione per Binder in 1:38.831. 11.17 Inizia il primo giro lanciato con Alex Marquez, seguito a breve distanza da Johann Zarco e Pedro Acosta 11.15  Si parte!! Inizia il Q2 che assegnerà la pole position del GP di Catalogna 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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