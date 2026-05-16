LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | inizia il Q2! Chi farà la pole?

Alle 11.21, durante le qualifiche del Gran Premio di Catalogna del 2026, Raul Fernandez ha fatto un sorpasso e si è piazzato temporaneamente in terza posizione, distanziato di 335 millesimi dal leader Acosta. In questo momento del Q2, i piloti stanno cercando di migliorare i propri tempi per ottenere la pole position. La sessione è ancora in corso e l'attenzione è rivolta alle prossime manche di qualificazione.

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