LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Sprint Race alle 15.00 Bezzecchi e Martin dovranno rimontare Acosta dalla pole

Alle 15.00 si svolge la Sprint Race del GP Catalogna del 2026, con i piloti Bezzecchi e Martin chiamati a rimontare posizioni. Acosta ha ottenuto la pole position, mentre le due Aprilia sono lontane dalle prime posizioni. La gara segue gli ultimi aggiornamenti in tempo reale, con i piloti pronti a scendere in pista per questa fase decisiva del fine settimana. La sessione viene trasmessa in diretta, permettendo di seguire ogni movimento dei protagonisti.

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