LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Sprint Race alle 15.00 Bezzecchi e Martin dovranno rimontare Acosta dalla pole
Alle 15.00 si svolge la Sprint Race del GP Catalogna del 2026, con i piloti Bezzecchi e Martin chiamati a rimontare posizioni. Acosta ha ottenuto la pole position, mentre le due Aprilia sono lontane dalle prime posizioni. La gara segue gli ultimi aggiornamenti in tempo reale, con i piloti pronti a scendere in pista per questa fase decisiva del fine settimana. La sessione viene trasmessa in diretta, permettendo di seguire ogni movimento dei protagonisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Lontane dalle posizioni di vertice le due Aprilia ufficiali che stanno dominando il campionato piloti, con Jorge Martin bravo a limitare i danni nonostante una caduta ed un feeling non ottimale inserendosi in nona posizione dopo aver dovuto superare il Q1 mentre Marco Bezzecchi è scivolato nel peggior momento possibile (in curva 2 all’inizio del suo ultimo run in Q2) venendo relegato al dodicesimo posto. 14.28 Risultato indubbiamente positivo all’interno della top5 per l’iberico Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse ed il francese Johann Zarco con la Honda LCR, mentre chiude la seconda fila un discreto Fabio Di Giannantonio 6° sulla Ducati GP26 del team VR46. 🔗 Leggi su Oasport.it
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