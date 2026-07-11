Alle 10.17, Alex Marquez segna il miglior tempo in 1:20 durante le FP2 della gara in Germania. Le Aprilia sono tornate ai box, mentre Marc Marquez e Bagnaia restano in pista. A 10.18, entrambe le Aprilia sono rientrate, lasciando Marquez e Bagnaia ancora in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.18 Rientrano ai box entrambe le Aprilia. Restano fuori Marquez e Bagnaia 10.17 Alex Marquez vola in testa in 1:20.333 10.16 Miglior tempo per Marc Marquez in 1:20.777 che precede Bagnaia di 67 millesimi 10.15 Tutti in pista con H-S ad eccezione di Rins, che monta M-M, e di Razgatlioglou, Miller e Crutchlow, che hanno optato per S-S. 10.14 Bagnaia si migliora in 1:21.097 ed è primo davanti a Bezzecchi e Rins, entrambi autori di un giro in 1:21.303 10.13 Il primo tempo di queste FP2 è di Bagnaia, autore di un giro in 1:21.520 10.12 La maggior parte dei piloti ha optato per la hard all’anteriore e la soft al posteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: iniziano le FP2! Marquez farà già la differenza?

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