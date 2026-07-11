LIVE Italia-Spagna Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | sfida ostica contro le iberiche in palio la finale!

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Italia affronta la Spagna nella semifinale degli Europei di pallavolo femminile Under 22 2026. La partita si gioca con l'obiettivo di qualificarsi per la finale. Il coach dovrebbe schierare le giocatrici che hanno contribuito maggiormente durante la fase a gironi. La sfida si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La vittoria consentirebbe alla squadra italiana di accedere alla finale del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Coach Nino Gagliardi, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe affidarsi alle giocatrice che nella fase a gironi hanno trascinato l’Italia.  l’opposto Merit Adigwe, le centrali  Dalila Marchesini e Linda Manfredini, le schiacciatrici banda Giorgia Amoruso e Teresa Maria Bosso. Come regista ci sarà invece Helena Sassolini, mentre nel ruolo di libero dovrebbe giocare Alessia Regoni. 12.23 La selezione spagnola ha raggiunto le semifinali in virtù del secondo posto nel proprio girone. Dietro le padrone di casa dei Paesi passi e davanti a Turchia e Ucraina. 12.20 Mancano dieci minuti all’inizio della semifinale! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

live italia spagna europei volley femminile u22 2026 in diretta sfida ostica contro le iberiche in palio la finale
© Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: sfida ostica contro le iberiche, in palio la finale!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'Italia annienta la Francia e va in semifinale: Highlights | Europei femminili di Pallanuoto 2026

Video L'Italia annienta la Francia e va in semifinale: Highlights | Europei femminili di Pallanuoto 2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Spagna, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: caccia alla finale per le azzurrineAlle 12:10 è iniziata la semifinale dell’Europeo di volley femminile under 22 tra Italia e Spagna.

LIVE Italia-Spagna, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: azzurrine a caccia della finale!Durante la semifinale degli Europei di volley femminile under 22, le squadre italiane e spagnole si sono affrontate in una partita decisiva.

Temi più discussi: Europei: l'Italia reagisce e batte anche la Spagna 3-1; Dove vedere Italia-Spagna oggi in tv, Europei volley femminile U22: orario semifinale, programma, streaming; LIVE Italia-Spagna, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: azzurrine a caccia della finale!; Europei: Italia batte Portogallo, in semifinale c'è la Spagna.

italia spagna live italia spagna europeiDove vedere Italia-Spagna oggi in tv, Europei volley femminile U22: orario semifinale, programma, streamingGli Europei Under 22 di volley femminile, in corso di svolgimento a L'Aia, nei Paesi Bassi, sono giunti alle semifinali: nel penultimo atto della ... oasport.it

italia spagna live italia spagna europeiLIVE Italia-Spagna, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: caccia alla finale per le azzurrineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella diretta live testuale della semifinale ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web