LIVE Italia-Spagna Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | sfida ostica contro le iberiche in palio la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Coach Nino Gagliardi, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe affidarsi alle giocatrice che nella fase a gironi hanno trascinato l’Italia. l’opposto Merit Adigwe, le centrali Dalila Marchesini e Linda Manfredini, le schiacciatrici banda Giorgia Amoruso e Teresa Maria Bosso. Come regista ci sarà invece Helena Sassolini, mentre nel ruolo di libero dovrebbe giocare Alessia Regoni. 12.23 La selezione spagnola ha raggiunto le semifinali in virtù del secondo posto nel proprio girone. Dietro le padrone di casa dei Paesi passi e davanti a Turchia e Ucraina. 12.20 Mancano dieci minuti all’inizio della semifinale! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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L'Italia annienta la Francia e va in semifinale: Highlights | Europei femminili di Pallanuoto 2026

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