L’Italia ha vinto il primo set contro la Spagna con il punteggio di 25-11 durante gli Europei di volley femminile U22 2026. Nel secondo set, il punteggio è di 8-8, con De Paula che mette a segno una diagonale vincente. La battuta di Sassolini è lunga, portando la Spagna in svantaggio di un punto. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-8 De Paula ritrova la parità con la diagonale vincente verso zona 6. 8-7 Troppo lunga la battuta di Sassolini. 8-6 ANCORA ADIGWE! Monster block dell’azzurra! 7-6 Super muro di Adigwe! Stavolta non passa il colpo di Lopez. 6-6 Pallonetto morbido di Amoruso che elude il muro e cade a terra. Colpo molto furbo della schiacciatrice azzurra. 5-6 La banda Lopez a segno con la diagonale da posto 4. 5-5 Gran botta in diagonale di Amoruso! Le azzurre si riportano subito in parità dopo un inizio a rallentatore. 4-5 Piomboni a segno con la pipe! Attacco verso zona 5-6 vincente. 3-5 Lunga la battuta di Piomboni. L’azzurra cercava l’angolo di posto 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 1-0, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: 25-11 primo set senza storia!

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Highlights: Italia-Francia 1-0 | Under 17 EURO 2026

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