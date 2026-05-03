LIVE Conegliano-Scandicci Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | in palio il 3° posto

Oggi si gioca la partita valida per il terzo posto della Champions League di volley femminile 2026 tra le squadre di Conegliano e Scandicci. L’incontro si svolge in diretta e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa pagina. La sfida rappresenta l’ultima occasione per entrambe le formazioni di ottenere un piazzamento sul podio della competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale per il terzo posto della Champions League di volley femminile 2026. Conegliano e Scandicci si sfideranno in una partita che ha senz’altro un retrogusto amaro, ma che potrebbe regalarci una pallavolo di altissimo livello. Per la pallavolo italiana quella di ieri è stata una giornata deludente. La doppia sfida Italia-Turchia (Conegliano contro Vakifbank da una parte e Scandicci contro Eczacibasi dall’altra) ha prodotto il risultato peggiore che un appassionato tricolore poteva immaginare: la sconfitta per entrambe le compagini azzurre.🔗 Leggi su Oasport.it

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