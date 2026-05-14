LIVE Italia-Francia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizio di secondo set equilibrato 10-10

Nel secondo set dell’amichevole tra Italia e Francia nel volley femminile, il punteggio è di 10-10. Dopo l’avvio equilibrato, si registra un punto per l’Italia, portandola a 11. La giocatrice francese tenta di superare il muro azzurro, ma le italiane rispondono prontamente abbassando le braccia in tempo. La partita prosegue con scambi serrati e un punteggio che resta in equilibrio, con le due squadre che cercano di conquistare il vantaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui