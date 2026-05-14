LIVE Italia-Francia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizio di secondo set equilibrato 10-10

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo set dell’amichevole tra Italia e Francia nel volley femminile, il punteggio è di 10-10. Dopo l’avvio equilibrato, si registra un punto per l’Italia, portandola a 11. La giocatrice francese tenta di superare il muro azzurro, ma le italiane rispondono prontamente abbassando le braccia in tempo. La partita prosegue con scambi serrati e un punteggio che resta in equilibrio, con le due squadre che cercano di conquistare il vantaggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-10 Rotar cerca le mani del muro azzurro ma le ragazze di Velasco si abbassano in tempo. Time-out di Velasco. 10-10 Passa la sette di Fanguedou, in ritardo il muro dell’Italia. 10-9 Rotar passa ancora con la diagonale da posto quattro. 10-8 In rete l’attacco di Adigwe che forse da posto due questa volta non è riuscita a coordinarsi al meglio. 10-7 Invasione a rete delle francesi, azzurre brave e pazienti negli ultimi punti! 9-7 Pasticcio delle francesi, Chameaux regala il punto alle azzurre. 8-7 Questa volta sceglie il pallonetto Omoruyi, è vincente! 7-7 Esce la diagonale di Omoruyi da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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