LIVE Italia-Francia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizio di secondo set equilibrato 10-10
Nel secondo set dell’amichevole tra Italia e Francia nel volley femminile, il punteggio è di 10-10. Dopo l’avvio equilibrato, si registra un punto per l’Italia, portandola a 11. La giocatrice francese tenta di superare il muro azzurro, ma le italiane rispondono prontamente abbassando le braccia in tempo. La partita prosegue con scambi serrati e un punteggio che resta in equilibrio, con le due squadre che cercano di conquistare il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-10 Rotar cerca le mani del muro azzurro ma le ragazze di Velasco si abbassano in tempo. Time-out di Velasco. 10-10 Passa la sette di Fanguedou, in ritardo il muro dell’Italia. 10-9 Rotar passa ancora con la diagonale da posto quattro. 10-8 In rete l’attacco di Adigwe che forse da posto due questa volta non è riuscita a coordinarsi al meglio. 10-7 Invasione a rete delle francesi, azzurre brave e pazienti negli ultimi punti! 9-7 Pasticcio delle francesi, Chameaux regala il punto alle azzurre. 8-7 Questa volta sceglie il pallonetto Omoruyi, è vincente! 7-7 Esce la diagonale di Omoruyi da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Italia-Francia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre volano nel primo set, 12-4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-9 Attacca altissima questa volta Adigwe e piazza la diagonale da posto due.
L'Italia è uno dei due paesi dell'Ue con un calo della produttività reale per ora lavorata nel 2025, -0,6%. L'altro è Malta con -0,8%. La crescita media dell'Ue è dell'1,4%. In Francia +1,5%, Spagna +0,7%, Germania +0,4%. Il paese migliore è l'Irlanda con +10,5 x.com
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