LIVE Italia-Francia 2-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | 13-3 show azzurro nel terzo set
Nel terzo set, l’Italia ha aperto con un parziale di 13-3 contro la Francia. Faleschini ha messo a segno un punto con un attacco in diagonale, mentre Tessariol ha risposto con un colpo vincente. Figaro ha segnato con un diagonale, e l’Italia ha concluso con un mani fuori. La squadra azzurra ha mantenuto il vantaggio, portandosi a 14 punti, con la partita ancora in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-3 Faleschini non sbaglia. 13-3 Attacco vincente in diagonale di Tessariol. 12-3 Figaro in diagonale. 12-2 Mani fuori azzurro. 11-2 Missile in parallela di Tessariol. 10-2 Pallonetto vincente di Faleschini. 9-2 Lunga la battuta di Tessariol. 9-1 La Francia gestisce male la ricezione. 8-1 Mani fuori azzurro. 7-1 Il muro azzurro non si passa! Time-out Francia. 6-1 Manda a muro! 5-1 Sbagliano anche le transalpine. 4-1 Errore azzurro in battuta. 4-0 Pasticcio difensivo della Francia. Time-out Francia. 3-0 Lungo l’attacco francese. 2-0 Tessariol non sbaglia. 1-0 Attacca in parallela Monari Gamba. 17.58 Secondo set dove le azzurre hanno rincorso nella prima parte, per poi giocare un gran finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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