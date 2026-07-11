LIVE Italia-Francia 2-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | 13-3 show azzurro nel terzo set

Notizia in breve

Nel terzo set, l’Italia ha aperto con un parziale di 13-3 contro la Francia. Faleschini ha messo a segno un punto con un attacco in diagonale, mentre Tessariol ha risposto con un colpo vincente. Figaro ha segnato con un diagonale, e l’Italia ha concluso con un mani fuori. La squadra azzurra ha mantenuto il vantaggio, portandosi a 14 punti, con la partita ancora in corso.