LIVE Italia-Canada Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match!

Il match Italia-Canada di Nations League di volley femminile 2026 sta per iniziare. La formazione italiana schiera Denise Meli, Anna Danesi (capitano), Linda Nwakalor e Sarah Fahr come centrali. La partita è in diretta streaming, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. La palla è pronta a partire, le squadre si preparano sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.17 Ormai lo conosciamo benissimo, ma di seguito riportiamo la rosa a disposizioni di Velasco: Centrali: Denise Meli, Anna Danesi (C), Linda Nwakalor, Sarah Fahr. Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro. Schiacciatrici: Ilaria Spirito, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini. Liberi: Eleonora Fersino. Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova. 10.15 La gara di questa mattina, mentre ad Hong Kong sono le 16.15, non sarà facile contro un Canada che sta sorprendendo e non poco nel corso di questa prima fase di competizione: le nordamericane sono quinte in classifica, con l’obiettivo di migliorare il loro seed in vista delle Finals di Macao. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Canada vs USA Epic Volleyball Highlights | Men's VNL 2026

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