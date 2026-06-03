LIVE Italia-Bulgaria Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Alle 21.10 si avvicina l’inizio del match tra Italia e Bulgaria nella Nations League femminile di volley 2026. Le squadre si stanno riscaldando sui campi, pronte a scendere in campo. I tifosi sono presenti sugli spalti, in attesa del fischio di inizio. La partita sta per cominciare, con le atlete pronte a contendersi i tre punti in palio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 Manca poco per l’inizio del match tra l’Italia e la Bulgaria. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e la Bulgaria valido per la prima giornata di Volleyball Nations League femminile, il torneo estivo in cui le nazioni di tutto il mondo si affrontano tra di loro per decretare quale sia la squadra più in forma del momento. Questa edizione ci accompagnerà verso gli Europei di fine agosto. La Nazionale del commissario tecnico Julio Velasco gioca la competizione da campionessa in carica e ha intenzione di vincere il titolo per il terzo anno di fila dopo i successi del 2024 e del 2025, e il quarto in cinque anni, visto che la prima vittoria è arrivata nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

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