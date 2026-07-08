LIVE Italia-Ucraina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Italia e Ucraina nella Nations League femminile di volley sta per iniziare. Sono passati circa venti minuti dall’orario previsto e i giocatori stanno entrando in campo. La partita si svolge oggi in una sede ancora da confermare. I team si preparano a scendere in campo, mentre il pubblico e gli addetti ai lavori attendono l’inizio del confronto. L’evento è trasmesso in diretta streaming e aggiornato in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Buongiorno amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio del match tra Italia e Ucraina per la Nations League volley. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Ucraina valido per la prima partita della terza settimana della Nations League volley femminile, che le azzurre del nostro commissario tecnico Julio Velasco vogliono vincere per il terzo anno di fila per poi mirare agli Europei di fine agosto. La rosa delle campionesse del Mondo e olimpiche, da questa settimana in poi, avrà una svolta a dir poco clamorosa: dopo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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