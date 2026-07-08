LIVE Italia-Ucraina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Notizia in breve

Il match tra Italia e Ucraina nella Nations League femminile di volley sta per iniziare. Sono passati circa venti minuti dall’orario previsto e i giocatori stanno entrando in campo. La partita si svolge oggi in una sede ancora da confermare. I team si preparano a scendere in campo, mentre il pubblico e gli addetti ai lavori attendono l’inizio del confronto. L’evento è trasmesso in diretta streaming e aggiornato in tempo reale.