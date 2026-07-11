LIVE Italia-Canada 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre cercano la rimonta complessa nel primo set 20-23

Notizia in breve

Nel primo set della partita tra Italia e Canada, il punteggio è 20-23. Durante il match, l'allenatore ha chiesto un time-out mentre le azzurre cercavano di recuperare. In questa fase, una giocatrice canadese ha realizzato un punto con una parallela da seconda linea, portando il punteggio a 20-22. Successivamente, l’Italia ha ottenuto un ace grazie a Orro, riducendo lo svantaggio a 19-22. Un attacco di Antropova da seconda linea si è concluso sulla riga di posto sei.