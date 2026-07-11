LIVE Italia-Canada 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre cercano la rimonta complessa nel primo set 20-23
Nel primo set della partita tra Italia e Canada, il punteggio è 20-23. Durante il match, l'allenatore ha chiesto un time-out mentre le azzurre cercavano di recuperare. In questa fase, una giocatrice canadese ha realizzato un punto con una parallela da seconda linea, portando il punteggio a 20-22. Successivamente, l’Italia ha ottenuto un ace grazie a Orro, riducendo lo svantaggio a 19-22. Un attacco di Antropova da seconda linea si è concluso sulla riga di posto sei.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out di Velasco. 20-23 Grandissima parallela da seconda linea per Smrek. 20-22 Ace di Orro!! 19-22 Sulla riga di posto sei la diagonale di Antropova da seconda linea. Omoruyi in campo per Sylla. 18-22 Antropova subisce un grandissimo muro da seconda linea. 18-21 Primo tempo di Maglio. 18-20 Antropova trova il tocco del muro con la parallela da seconda linea, la palla esce con l’Italia che vuole restare attaccata al set. 17-20 Primo tempo di Fahr, che questa volta non sbaglia. Giovannini in campo per Nervini. 16-20 Mani out di Guezen da posto quattro, trascinatrice del Canada in questa seconda parte di set. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE
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