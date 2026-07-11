LIVE Italia-Canada 2-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Velasco scuote le azzurre si va al quinto set!

Notizia in breve

La partita tra Italia e Canada termina 2-2, con il match che prosegue al quinto set. L’Italia ha aperto con un punto di Antropova, che ha segnato con una parallela da posto due. Durante il match, l’allenatore ha richiamato le giocatrici, senza modificare la formazione iniziale. La gara si svolge nel contesto della Nations League femminile 2026 e viene trasmessa in diretta.