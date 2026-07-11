LIVE Italia-Canada 2-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Velasco scuote le azzurre si va al quinto set!
La partita tra Italia e Canada termina 2-2, con il match che prosegue al quinto set. L’Italia ha aperto con un punto di Antropova, che ha segnato con una parallela da posto due. Durante il match, l’allenatore ha richiamato le giocatrici, senza modificare la formazione iniziale. La gara si svolge nel contesto della Nations League femminile 2026 e viene trasmessa in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Partiamo avanti noi e questa è una bella notizia, mani fuori lungo di Antropova da posto due con la parallela. 25-23 IL QUARTO SET VA ALL’ITALIA!! ANDIAMO AL TIE-BREAK!! Esce il primo tempo di Maglio, Velasco ha scosso alla grande le sue ragazze che hanno reagito dal 17-20 in poi, riuscendo a portare il match al quinto parziale decisivo!! 24-23 Errore al servizio del Canada! Andiamo a set point!! 23-23 Cade a terra il pallonetto di Guezen da posto quattro. Torna la diagonale titolare in campo. 23-22 Parallela potente e vincente di Egonu da posto due!! 22-22 Van Ryk torna a fare punto con la parallela da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE
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