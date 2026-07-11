LIVE Italia-Canada 1-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le ragazze di Velasco costrette ad inseguire nel quarto set 17-19

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quarto set, l’Italia è sotto 17-19 contro il Canada nel match di Nations League femminile. Le azzurre inseguono nel punteggio, mentre nel primo tempo, Sarah Fahr porta avanti le italiane a 22-21. A seguire, entra in campo il primo tempo di Thokbuom.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-21 restiamo in vantaggio con il primo tempo di Sarah Fahr! 21-21 Atterra in campo il primo tempo di Thokbuom. 21-20 ALTRO MURO DELL’ITALIA!! Questa volta è Fahr a dire di no alla diagonale da posto quattro di Guezen! 20-20 CHE MURO DI SYLLA!! Myriam dice di no alla diagonale di Van Ryk!! 19-20 Ricezione slash del Canada sul servizio di Nervini! Sylla chiude con la schiacciata di prima intenzione! 18-20 Muro vincente di Fahr su Van Ryk! L’Italia resta lì! Nervini in campo per Giovannini. 17-20 Van Ryk spara una grandissima diagonale da posto due. Time-out di Velasco, arrabbiatissimo. 17-19 Ace di Gray, non ci voleva. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE

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