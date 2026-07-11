LIVE Italia-Canada 1-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre rientrano in gara vincendo 25-23 il terzo set

Notizia in breve

Le azzurre hanno vinto il terzo set contro il Canada con il punteggio di 25-23, portando il match sul 2-1. Nel primo set, il punteggio è stato 2-2, con azioni di Thokbuom e Antropova, che ha segnato con un diagonale potente da seconda linea. Il secondo set si è concluso con il Canada in vantaggio 2-1, grazie a un attacco di Van Ryk da posto quattro.