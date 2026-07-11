LIVE Italia-Canada 1-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre rientrano in gara vincendo 25-23 il terzo set

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le azzurre hanno vinto il terzo set contro il Canada con il punteggio di 25-23, portando il match sul 2-1. Nel primo set, il punteggio è stato 2-2, con azioni di Thokbuom e Antropova, che ha segnato con un diagonale potente da seconda linea. Il secondo set si è concluso con il Canada in vantaggio 2-1, grazie a un attacco di Van Ryk da posto quattro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Primo tempo di Thokbuom. 2-1 Diagonale potentissima di Antropova da seconda linea. 1-1 Parallela perfetta di Van Ryk da posto quattro questa volta.. 1-0 Partiamo avanti noi con il primo tempo di Fahr. 25-23 Il terzo set è delle azzurre!  Mani fuori importantissimo trovato da Antropova da posto due! L’Italia è viva e continua a cercare la rimonta!! Velasco ferma il gioco. 24-23 Pasticcio di Antropova che cerca un palleggio troppo corto, Danesi non riesce a coprire il guizzo a rete di Fransen. 24-22 Esce la parallela potente di Van Ryk, errore grave dell’opposta canadese. Set point Italia! 23-22 Errore al servizio per Sylla. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE

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