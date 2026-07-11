LIVE Italia-Canada 1-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre rientrano in gara vincendo 25-23 il terzo set
Le azzurre hanno vinto il terzo set contro il Canada con il punteggio di 25-23, portando il match sul 2-1. Nel primo set, il punteggio è stato 2-2, con azioni di Thokbuom e Antropova, che ha segnato con un diagonale potente da seconda linea. Il secondo set si è concluso con il Canada in vantaggio 2-1, grazie a un attacco di Van Ryk da posto quattro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Primo tempo di Thokbuom. 2-1 Diagonale potentissima di Antropova da seconda linea. 1-1 Parallela perfetta di Van Ryk da posto quattro questa volta.. 1-0 Partiamo avanti noi con il primo tempo di Fahr. 25-23 Il terzo set è delle azzurre! Mani fuori importantissimo trovato da Antropova da posto due! L’Italia è viva e continua a cercare la rimonta!! Velasco ferma il gioco. 24-23 Pasticcio di Antropova che cerca un palleggio troppo corto, Danesi non riesce a coprire il guizzo a rete di Fransen. 24-22 Esce la parallela potente di Van Ryk, errore grave dell’opposta canadese. Set point Italia! 23-22 Errore al servizio per Sylla. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Bulgaria 2-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre centrano il raddoppio vincendo 25-16 il secondo setDurante il secondo set della partita di Nations League femminile, le azzurre hanno vinto 25-16, portandosi sul 2-0 complessivo.
LIVE Italia-Ucraina 2-1, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano 25-10 il terzo set e tornano avantiDurante il match di Nations League di volley femminile, le azzurre hanno vinto il terzo set 25-10, tornando in vantaggio.
Temi più discussi: Mondiale U17M, ottavo di finale: Italia-Canada 64-86 (Santini e Nicolodi 10); Canada - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere Canada-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming; Sitting Volley: Amichevole pre Mondiale Italia-Canada.
Undicesima gara per l'Italia alla Sulla strada delle azzurre stavolta c'è il Canada Appuntamento da non perdere: si gioca alle 10:30 ? Guarda tutte le gare della Nazionale Italiana alla #VNL2026 su #DAZ x.com
Italia Canada Ore 10:30 Diretta #DAZN e #VBTV Kai Tak Arena Hong Kong, Cina #LaNazionale | #VNL2026 | #BePartOfTheGame | Volleyball World | Volleyball Nations League facebook
Oggi ho imparato che la Regione di York è l'unica area in Canada dove gli europei meridionali sono il gruppo etnico europeo predominante, con gli italiani che rappresentano il 13% della popolazione totale reddit
Canada-Italia diretta Nations League volley femminile: segui il match di oggi liveGià certe della qualificazione alla fase finale, le ragazze di Velasco vogliono un'altra vittoria per inseguire il primato ... corrieredellosport.it
DIRETTA | Italia Canada (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (VNL 2026, oggi 11 luglio)Diretta Italia Canada streaming video tv: orario e risultato live della partita per la VNL 2026 di volley femminile, oggi sabato 11 luglio Verso la diretta Italia Canada, abbiamo evidenziato come la ... ilsussidiario.net