LIVE Italia-Canada 1-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | ottima partenza delle azzurre nel quarto set 8-5

Notizia in breve

L'Italia ha perso contro il Canada 1-2 nella partita di Nations League femminile di pallavolo. Nel quarto set, le azzurre hanno iniziato bene, portandosi sull’8-5, con un punto di Fahr al primo tempo e un altro di Thokbuom. Durante il set, l'allenatore ha fermato il gioco dopo il punteggio di 8-6. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni chiave.