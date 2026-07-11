LIVE Italia-Canada 1-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | ottima partenza delle azzurre nel quarto set 8-5
L'Italia ha perso contro il Canada 1-2 nella partita di Nations League femminile di pallavolo. Nel quarto set, le azzurre hanno iniziato bene, portandosi sull’8-5, con un punto di Fahr al primo tempo e un altro di Thokbuom. Durante il set, l'allenatore ha fermato il gioco dopo il punteggio di 8-6. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni chiave.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-6 Magia di Orro che alza ad una mano il primo tempo di Fahr! 8-6 Primo tempo di Thokbuom. Guidetti ferma il gioco per primo nel quarto set. 8-5 Grandissimo muro di Fahr su Van Ryk da seconda linea! 7-5 Gray cerca il tocco del muro ma non lo trova, la sua diagonale da posto quattro esce. 6-5 Orro sceglie Antropova e fa bene! Parallela perfetta della nostra opposta. 5-5 Anche Gray trova il mani fuori da posto quattro. 5-4 Mani fuori importante di Sylla da posto quattro. 4-4 Sempre Van Ryk. Altro attacco vincente, questa volta sulla parallela interna. 4-3 Fransen cerca la schiacciata di seconda intenzione, Sylla è attenta e piazza un grandissimo muro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE
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