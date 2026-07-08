LIVE Italia-Ucraina 2-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre dominano 25-10 il terzo set e tornano avanti

Durante il match di Nations League di volley femminile, le azzurre hanno vinto il terzo set 25-10, tornando in vantaggio. Nel corso della partita, si sono registrati vari scambi, con un ace di Kotar e un muro di Dorsman che ha deviato in campo una fast. Nel primo tempo, il punteggio segnava 9-8, con azioni di Milenko e altri scambi di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-8 Danesi chiude il primo tempo. 8-8 Ace di Kotar. 8-7 Il muro devia in campo la fast di Dorsman. 8-6 Mani fuori di Milenko. 8-5 Attacco vincente delle azzurre. 7-5 Diagonale perfetta della Pantera da posto quattro. 6-5 Anche Sylla chiude il pallonetto. 5-5 Fast vincente di Kotar. 5-4 Pallonetto perfetto di Kate. 4-4 Dachkar trova il tocco del muro da posto due. 4-3 Altra parallela di Antropova da posto due. 3-3 Primo tempo di Dorsman. 3-2 Invasione a rete della prima linea ucraina. 2-2 Smanacciata vincente e fortunata di Sharhorodska. 2-1 In campo il primo tempo Dorsman. 2-0 Parallela micidiale di Antropova da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |

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