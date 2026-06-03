LIVE Italia-Bulgaria 2-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre centrano il raddoppio vincendo 25-16 il secondo set
Durante il secondo set della partita di Nations League femminile, le azzurre hanno vinto 25-16, portandosi sul 2-0 complessivo. Nel corso del set, un ace di Antropova ha portato le russe a +4, mentre un muro di Meli ha ridotto il svantaggio a 4 punti. Le avversarie hanno mantenuto un vantaggio netto nel punteggio, con un punteggio di 4-1 in alcuni scambi. La partita è in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Ace di Antropova. 1-4 Muro di Meli! 0-4 Netto vantaggio delle nostre avversarie. 0-3 Muro su Antropova! 0-2 Primo tempo bulgaro. 0-1 MIlanova piazza il decimo punto con il mani fuori. 25-16 Azzurre avanti di due set! L’Italia vince anche il secondo parziale grazie al muro di Diop su Koleva! 24-16 Fallo a rete di Slavcheva. 23-16 Diagonale perfetta di Diop da posto due. 22-16 Sette perfetta delle nostre avversarie. Scola e Diop tornano in campo per il cambio di diagonale. Escono Cambi e Adigwe. 22-15 Antropova vince il duello aereo con Slavcheva, mani fuori per noi! 21-15 Altro ottimo attacco per le bulgare. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italy Vs Bulgaria | Week 1 | Women's Volleyball Nations League 2026 | Live Score Update
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