LIVE Italia-Bulgaria 2-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre centrano il raddoppio vincendo 25-16 il secondo set

Notizia in breve

Durante il secondo set della partita di Nations League femminile, le azzurre hanno vinto 25-16, portandosi sul 2-0 complessivo. Nel corso del set, un ace di Antropova ha portato le russe a +4, mentre un muro di Meli ha ridotto il svantaggio a 4 punti. Le avversarie hanno mantenuto un vantaggio netto nel punteggio, con un punteggio di 4-1 in alcuni scambi. La partita è in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili.