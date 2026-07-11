LIVE Italia-Canada 0-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | acuto delle nordamericane che vincono 27-29 il secondo set

Notizia in breve

L’Italia perde contro il Canada 0-2 nella partita di Nations League femminile di volley. Il secondo set si è concluso con il punteggio di 27-29 a favore delle nordamericane. Durante il set, un errore di ricezione ha portato a un punto per il Canada, mentre l’Italia ha tentato una rimonta difficile ma comunque significativa. La partita è stata aggiornata in diretta, con attenzione alle varie fasi del match.