LIVE Italia-Canada 0-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | acuto delle nordamericane che vincono 27-29 il secondo set

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia perde contro il Canada 0-2 nella partita di Nations League femminile di volley. Il secondo set si è concluso con il punteggio di 27-29 a favore delle nordamericane. Durante il set, un errore di ricezione ha portato a un punto per il Canada, mentre l’Italia ha tentato una rimonta difficile ma comunque significativa. La partita è stata aggiornata in diretta, con attenzione alle varie fasi del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-29 Il secondo set è del Canada!  Giovanni sbaglia la ricezione e Orro perde il confronto a rete, serve una rimonta complessa per ottenere due punti comunque importanti. 27-28 Sulla riga la parallela di Van Ryk da posto due. 27-27 Ancora Antropova! La sua diagonale da posto due annulla il set point. 26-27 Colpo vincente del Canada. 26-26 Deviazione vincente trovata da Giovannini da posto quattro. 25-26 Mani fuori potente di Van Ryk, terzo set point per il Canada. 25-25 Esce il servizio canadese. 24-25 Altro attacco improbabile di Van Ryk da seconda linea, supera il muro e ottiene il secondo set point. 🔗 Leggi su Oasport.it

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