LIVE Italia-Canada 0-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | acuto delle nordamericane che vincono 27-29 il secondo set
L’Italia perde contro il Canada 0-2 nella partita di Nations League femminile di volley. Il secondo set si è concluso con il punteggio di 27-29 a favore delle nordamericane. Durante il set, un errore di ricezione ha portato a un punto per il Canada, mentre l’Italia ha tentato una rimonta difficile ma comunque significativa. La partita è stata aggiornata in diretta, con attenzione alle varie fasi del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-29 Il secondo set è del Canada! Giovanni sbaglia la ricezione e Orro perde il confronto a rete, serve una rimonta complessa per ottenere due punti comunque importanti. 27-28 Sulla riga la parallela di Van Ryk da posto due. 27-27 Ancora Antropova! La sua diagonale da posto due annulla il set point. 26-27 Colpo vincente del Canada. 26-26 Deviazione vincente trovata da Giovannini da posto quattro. 25-26 Mani fuori potente di Van Ryk, terzo set point per il Canada. 25-25 Esce il servizio canadese. 24-25 Altro attacco improbabile di Van Ryk da seconda linea, supera il muro e ottiene il secondo set point. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Italia-Ucraina 1-1, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: reazione delle avversarie che vincono 23-25 il secondo set
LIVE Italia-Canada 0-1, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: ottima partenza delle azzurre nel secondo set, 12-9Nel secondo set, le italiane si portano avanti 12-9 grazie a una buona fase di gioco.
Temi più discussi: Mondiale U17M, ottavo di finale: Italia-Canada 64-86 (Santini e Nicolodi 10); Dove vedere Canada-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming; VNL: l’Italia non si ferma, superato il Belgio 3-0; LIVE Italia-Canada, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: penultimo impegno per le azzurre.
SSSSIAMO PROOOOOONTIIIIII? Facciamo l'appello, chi è pronto per Italia - Canada? #pallavolistibrutti #alzalignoranza #volley #volleyball #pallavolo #LaNazionale #italvolley #VNL #VNL2026 facebook
Undicesima gara per l'Italia alla Sulla strada delle azzurre stavolta c'è il Canada Appuntamento da non perdere: si gioca alle 10:30 ? Guarda tutte le gare della Nazionale Italiana alla #VNL2026 su #DAZ x.com
Per le vacanze 170 milioni chiesti in prestito dagli italiani reddit
Canada-Italia diretta Nations League volley femminile: segui il match di oggi liveGià certe della qualificazione alla fase finale, le ragazze di Velasco vogliono un'altra vittoria per inseguire il primato ... corrieredellosport.it
DIRETTA | Italia Canada (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (VNL 2026, oggi 11 luglio)Diretta Italia Canada streaming video tv: orario e risultato live della partita per la VNL 2026 di volley femminile, oggi sabato 11 luglio Verso la diretta Italia Canada, abbiamo evidenziato come la ... ilsussidiario.net