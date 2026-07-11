LIVE Italia-Canada 0-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | ottima partenza delle azzurre nel secondo set 12-9
Nel secondo set, le italiane si portano avanti 12-9 grazie a una buona fase di gioco. Sul punteggio di 15-12, il servizio potente di Van Ryk esce fuori campo. A 14-12, Gray realizza un attacco vincente, mentre a 14-11, Nervini riceve un servizio forte e Fahr chiude con una schiacciata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-12 Esce il servizio potente di Van Ryk. 14-12 Pipe vincente di Gray. 14-11 Ricezione slash sul servizio di Nervini, Fahr non se lo fa ripetere due volte e chiude con la schiacciata di prima intenzione. 13-11 Mani out dalla parallela di Antropova da seconda linea. 12-11 Fahr subisce il muro di Maglio. 12-10 In rete il servizio di Antropova. Guidetti ferma il gioco. 12-9 Thokbuom cerca il colpo a fil di rete ma commette fallo, fischiata accompagnata alla centrale canadese. 11-9 Ace di Antropova, importantissimo! 10-9 Van Ryk sbaglia mandando fuori un pallonetto spinto verso la parallela. 9-9 Primo tempo bestiale di Fahr. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE
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