LIVE Italia-Canada 0-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre in fuga nel secondo set 16-12

Notizia in breve

Nel secondo set, il punteggio è 16-12 in favore dell’Italia. Kate ha scelto una traiettoria lunga e ha piazzato la diagonale all’angolo da posto due, portando il punteggio a 18-15. Antropova ha tentato una diagonale da posto due, ma non ha trovato il campo, portando il punteggio a 17-15.