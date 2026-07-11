LIVE Italia-Canada 0-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre in fuga nel secondo set 16-12
Nel secondo set, il punteggio è 16-12 in favore dell’Italia. Kate ha scelto una traiettoria lunga e ha piazzato la diagonale all’angolo da posto due, portando il punteggio a 18-15. Antropova ha tentato una diagonale da posto due, ma non ha trovato il campo, portando il punteggio a 17-15.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-15 Questa volta Kate sceglie la traiettoria lunga e piazza la diagonale all’angolo da posto due. 17-15 Antropova stringe la diagonale da posto due ma non trova il campo. 17-14 Gray piazza la diagonale da posto quattro. 17-13 Grande attacco in diagonale di Sylla da posto quattro. 16-13 Diagonale vincente di Guezen da posto quattro. Altro time-out di Guidetti che con il precedente non ha scosso le sue ragazze. 16-12 Altra ricezione slash, sul servizio di Fahr con Danesi che chiude a rete. 15-12 Esce il servizio potente di Van Ryk. 14-12 Pipe vincente di Gray. 14-11 Ricezione slash sul servizio di Nervini, Fahr non se lo fa ripetere due volte e chiude con la schiacciata di prima intenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE
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