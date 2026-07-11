LIVE Italia-Canada 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | sorpasso nordamericano nel primo set 15-16

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo set della partita tra Italia e Canada, il punteggio è 15-16 a favore del team nordamericano, che ha ottenuto un sorpasso. Durante lo scambio, Guezen ha trovato il mani fuori da posto quattro, mentre Smrek ha concluso con una schiacciata di prima intenzione vicino alla rete senza esitazioni. In risposta, l’allenatore italiano ha chiesto un time-out.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-17 Guezen trova il mani fuori da posto quattro. Questa volta il time-out è di Velasco. 15-16 Smrek può chiudere l’azione con la schiacciata di prima intenzione e non trema nei pressi della rete. In campo Egonu per Orro. Cambi per Antropova. 15-15 Muro vincente della prima linea del Canada su Antropova, le nordamericane pareggiano. 15-14 Van Ryk trova la diagonale da posto due. Guidetti è il primo a fermare il gioco. 15-13 Orro si ritrova il pallone a fil di rete trovando la smanacciata vincente. 14-13 Mamma mia Antropova! Palla bassa e staccata da rete, difficile da attaccare per tutti tranne che per lei che piazza una diagonale formidabile da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE

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