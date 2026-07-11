LIVE Italia-Canada 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | sorpasso nordamericano nel primo set 15-16

Notizia in breve

Nel primo set della partita tra Italia e Canada, il punteggio è 15-16 a favore del team nordamericano, che ha ottenuto un sorpasso. Durante lo scambio, Guezen ha trovato il mani fuori da posto quattro, mentre Smrek ha concluso con una schiacciata di prima intenzione vicino alla rete senza esitazioni. In risposta, l’allenatore italiano ha chiesto un time-out.