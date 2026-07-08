CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-12 Ancora un muro di Fahr. Time-out dell’Ucraina. 16-12 Mani fuori di Antropova da seconda linea. 15-12 Primo tempo di Fahr. 14-12 Ingenuità di Orro che commette invasione a rete. 14-11 Parallela vincente di Nervini da posto quattro. 13-11 Diagonale di Artyshuk da posto due. 13-10 Muro di Fahr su Milenko da posto quattro. 12-10 In rete il servizio di Milenko. 11-10 Fast perfetta di Dorsman. 11-9 Parallela vincente da seconda linea di Artyshuk che però pesta la riga dei tre metri. 10-9 Primo tempo di Danesi. 9-9 Diagonale vincente di Meliushkyna da posyo due. 9-8 Muro vincente di Sylla, le azzurre prendono il ritmo giusto! 8-8 Antropova si iscrive al match con una diagonale tanto stretta quanto meravigliosa da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 0-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre al comando nel primo set, 16-12

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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |

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