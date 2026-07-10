L’Italia e il Belgio sono in parità 0-0 nella partita di Nations League femminile di volley. Le azzurre conducono nel primo set con un punteggio di 16-13, dopo un time-out del Belgio. Durante il set, Antropova ha messo a segno una diagonale da seconda linea, mentre il portiere ha deviato un pallone difficile. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out del Belgio. 16-13 Antropova trova una splendida diagonale da seconda linea, ma che miracolo di Fersino che ha raccolto da terra una palla praticamente caduta. 15-13 É proprio la numero 2 delle tigri gialle a sbagliare il servizio. 14-13 Van Sas smanaccia il colpo di seconda e trova il punto. 14-12 Antropova trova la parallela vincente da posto due, ottavo punto per lei. 13-12 Deleu trova la parallela da posto quattro. 13-11 Parallela in extra rotazione di Antropova da seconda linea, colpo da maestra totale! 12-11 Radovic piazza la diagonale da posto quattro. 12-10 Nervini schiaccia la parallela da posto quattro verso posto sei. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 0-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti nel primo set, 16-13

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