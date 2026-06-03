LIVE Italia-Bulgaria Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il cammino delle azzurre!

Le azzurre del volley femminile hanno iniziato il loro percorso nella Nations League 2026 contro la Bulgaria. La partita è stata trasmessa in diretta e aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. La cronaca della gara è stata aperta questa mattina, con dettagli sulla fase iniziale del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e la Bulgaria valido per la prima giornata di Volleyball Nations League femminile, il torneo estivo in cui le nazioni di tutto il mondo si affrontano tra di loro per decretare quale sia la squadra più in forma del momento. Questa edizione ci accompagnerà verso gli Europei di fine agosto. La Nazionale del commissario tecnico Julio Velasco gioca la competizione da campionessa in carica e ha intenzione di vincere il titolo per il terzo anno di fila dopo i successi del 2024 e del 2025, e il quarto in cinque anni, visto che la prima vittoria è arrivata nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

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