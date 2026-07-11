Il sindaco di New York ha annunciato di aver riabilitato Little Italy sulla mappa delle enclave etniche della città, dopo che era stata eliminata. La decisione arriva in seguito alle polemiche generate dalla rimozione dell’area, considerata storicamente un punto di riferimento per la comunità italiana. La modifica è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui si evidenzia il ripristino della denominazione e il riconoscimento del ruolo storico di Little Italy.

Dopo la “cancellazione” di Little Italy dalla mappa delle enclave etniche di New York, il sindaco Zohran Mamdani ha fatto un passo indietro. In seguito alle polemiche, il primo cittadino ha spiegato che la cartina era stata realizzata dall’amministrazione precedente e ha promesso che verrà aggiornata, includendo anche la comunità italiana che storicamente si è stabilita a Little Italy, nella zona sud di Manhattan. Little Italy esclusa dalla mappa, Mamdani ci ripensa Le proteste della comunità degli italo-americani di New York La mappa di Mamdani ha scontentato anche altre comunità Little Italy esclusa dalla mappa, Mamdani ci ripensa Zohran Mamdani, da pochi mesi sindaco di New York, ha assicurato che il progetto verrà presto aggiornato e che anche Little Italy, e quindi la comunità italiana della città, verrà inclusa nella nuova mappa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Little Italy cancellata dalla mappa etnica di New York da Mamdani, il sindaco fa marcia indietro

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