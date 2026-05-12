Mamdani fa marcia indietro sulle tasse | il buco di New York coperto da 4 miliardi di aiuti

Zohran Mamdani ha annunciato che le tasse saranno ridotte e che il bilancio della città riceverà circa 4 miliardi di dollari in aiuti da parte dello Stato. La decisione arriva dopo settimane di discussioni sul deficit e sulle misure da adottare per coprire le spese. La città, che affrontava un buco di bilancio, ha ora ottenuto risorse che permetteranno di coprire il disavanzo. Mamdani ha comunicato ufficialmente che le nuove misure entreranno in vigore a partire dal prossimo mese.

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Zohran Mamdani continua il suo bagno di realtà. Il primo cittadino socialista di New York si prepara a presentare il suo primo bilancio esecutivo per il prossimo anno fiscale, che inizierà il 1° luglio, e secondo fonti di City Hall citate dai media americani è pronto a fare un passo indietro su uno dei provvedimenti più sbandierati della sua campagna elettorale: l’aumento delle tasse sugli immobili. Il piano, atteso nella giornata di martedì, dovrà indicare come l’amministrazione intende chiudere il buco da 5,4 miliardi di dollari previsto per il bilancio 2027. Ma quei soldi non arriveranno né da un aumento della property tax, né dal ricorso al cosiddetto rainy day fund, il fondo di emergenza della città.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mamdani fa marcia indietro sulle tasse: il buco di New York coperto da 4 miliardi di aiuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il governo fa marcia indietro su Transizione 5.0. Arrivano 1,5 miliardi per le imprese New York, Zohran Mamdani sfida i ricchi: super tassa sulle seconde case di lussoIl fatto di essere stato eletto a seguito di una campagna elettorale dirompente, proponendo una leadership nuova, per linguaggio e promesse, lo ha...