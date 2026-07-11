Dopo una lite per un debito di poche decine di euro, un uomo ha dato fuoco all’appartamento in affitto e si è seduto sulla panchina a guardarlo bruciare. L’incendio ha causato danni significativi all’immobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Arezzo, 11 luglio 2026 – Un incendio appiccato volontariamente in un appartamento dopo una violenta lite scoppiata per un debito di poche decine di euro. È l'incredibile episodio che ha coinvolto un uomo, 42 anni, che è stato arrestato dai carabinieri di Bibbiena in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, su richiesta della Procura della Repubblica. La lite per pochi euro. Da quanto emerso, l'uomo era ospite era ospite nell'appartamento condotto in locazione da un amico e dalla madre di quest'ultimo. Tra i due sarebbe nata una discussione per motivi economici legati a poche decine di euro, degenerata in una violenta lite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Litiga con l’amico che gli affitta l’appartamento, esce e dà fuoco alla casa. Poi si siede sulla panchina a guardarla bruciare

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SHOCK: LA MIA MIGLIORE AMICA TROVA UN BIGLIETTO ANONIMO NELLA GIACCA DI LOLLO E LO VUOLE LASCIARE

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