Litiga con la moglie e si dà fuoco in casa | 49enne morto bruciato a Mirano condominio evacuato

A Mirano, nel Veneziano, un uomo di 49 anni ha tentato di togliersi la vita dandosi fuoco nell’appartamento in cui viveva con la famiglia. Dopo l’incidente, le fiamme hanno costretto all’evacuazione del condominio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato senza vita all’interno dell’abitazione. La polizia sta indagando sulle cause che hanno portato al gesto.

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