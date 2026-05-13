Litiga con la moglie e si dà fuoco in casa | 49enne morto bruciato a Mirano condominio evacuato
A Mirano, nel Veneziano, un uomo di 49 anni ha tentato di togliersi la vita dandosi fuoco nell’appartamento in cui viveva con la famiglia. Dopo l’incidente, le fiamme hanno costretto all’evacuazione del condominio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato senza vita all’interno dell’abitazione. La polizia sta indagando sulle cause che hanno portato al gesto.
Il dramma a Mirano, nel Veneziano. Protagonista un 49enne morto dopo essersi dato fuoco nell’appartamento in cui viveva con la famiglia. Alla base del gesto ci sarebbe stata una lite con la moglie. L’incendio ha danneggiato parte della palazzina, evacuati i condomini.🔗 Leggi su Fanpage.it
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