Una sera di routine si è trasformata in un incidente violento in un’abitazione di Giussano, dove un uomo ha aggredito la compagna e il fidanzato della figlia. Dopo le aggressioni, ha dato fuoco all’appartamento, provocando un incendio. La famiglia ha cercato di mettersi in salvo tra urla e paura, mentre le fiamme si sono propagate all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Le urla, la paura e una fuga disperata per mettersi in salvo. Una serata di ordinaria quotidianità si è trasformata in pochi minuti in un incubo per una famiglia di Giussano, dove una violenta escalation di aggressioni è culminata con un incendio all’interno dell’abitazione. A cercare per primi aiuto sono stati due giovani, usciti di corsa da casa e diretti verso la caserma dei carabinieri. Dietro di loro, una situazione ormai fuori controllo che avrebbe continuato a peggiorare fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Quando i militari sono intervenuti, si sono trovati davanti un uomo in forte stato di agitazione e una casa avvolta dal fumo. Solo il rapido intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze ancora più gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terrore in casa: aggredisce compagna e il fidanzato della figlia, poi dà fuoco all’appartamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ORRORE A SASSARI: SEQUESTRA TORTURA E PICCHIA LA FIDANZATA PER 10 GIORNI. ARRESTATO

Notizie e thread social correlati

Aggredisce il fidanzato della figlia, prende a pugni la compagna e poi appicca un incendio: arrestato 44enneUn uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver aggredito il fidanzato della figlia, colpito con pugni dalla compagna, e aver appiccato un incendio in...

Pesta il fidanzato 20enne della figlia e la convivente poi devasta la casa e appicca fuoco all’armadio: arrestatoUn uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Giussano dopo aver aggredito con pugni il fidanzato della figlia e la convivente.

Temi più discussi: Da quella casa odore di bruciato: all'arrivo della polizia calci e pugni a un agente (che finisce al pronto soccorso); Minaccia il suicidio e aggredisce i carabinieri con un coltello, bloccato con il taser; Terrore in un’edicola a Brescia: spacca la vetrina e aggredisce i poliziotti, arrestato - Radio Bruno; Aggredisce la compagna, la sequestra in auto, le ruba telefono e portafogli, arrestato un uomo a Olbia.

Ariano Irpino, follia in carcere: detenuto aggredisce due agenti e tenta di strangolarne uno - Cronache - Ariano Irpino – Pomeriggio di violenza e terrore all’interno della casa circondariale di Ariano Irpino, dove due agenti di polizia penitenziaria so… x.com

Terrore in casa: aggredisce compagna e il fidanzato della figlia, poi dà fuoco all’appartamentoLe urla, la paura e una fuga disperata per mettersi in salvo. Una serata di ordinaria quotidianità si è trasformata in pochi minuti in un incubo per una ... thesocialpost.it

Picchia la compagna e la minaccia di morte, aggredisce il fidanzato della figlia e dà fuoco alla casa: 44enne arrestatoMomenti di terrore in un appartamento di Giussano, in provincia di Monza, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo una serie ... msn.com