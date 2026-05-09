Frammentazione energetica globale e re-shoring | come il nuovo disordine geopolitico sta ridisegnando vincitori e perdenti tra azioni europee e americane e obbligazioni inflation-sensitive

Il quadro economico e finanziario internazionale sta cambiando rapidamente a causa di una crescente frammentazione nel settore energetico e del rientro di alcune produzioni nei paesi di origine. Questa evoluzione sta influenzando le performance di azioni europee e statunitensi, così come di obbligazioni sensibili all’inflazione. Gli sviluppi recenti riflettono un nuovo assetto geopolitico che sta modificando le dinamiche di crescita e investimento a livello globale.

Il panorama macroeconomico e finanziario globale, mai come ora, è dominato da un fenomeno sempre più evidente: la frammentazione energetica e l’accelerazione del re-shoring delle catene di fornitura legate all’energia. E non si tratta di un semplice shock temporaneo dovuto alle tensioni in Medio Oriente. Siamo invece di fronte a un cambiamento strutturale del sistema energetico mondiale, dove la sicurezza degli approvvigionamenti ha definitivamente preso il sopravvento sulla logica del costo minimo e della globalizzazione senza confini. Lo Stretto di Hormuz, i prezzi del Brent sopra i 100 dollari e la rinnovata volatilità del gas europeo non sono che la punta dell’iceberg.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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