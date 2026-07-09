Heineken Italia lancia ' Together Lab' ascoltare generazione che sta riscrivendo regole stare insieme
Heineken Italia ha annunciato il lancio di 'Together Lab', un progetto rivolto alla generazione che sta ridefinendo le modalità di socializzazione. La campagna mira a coinvolgere i giovani in attività che promuovano incontri e interazioni nel mondo reale, contrastando l’isolamento legato all’uso eccessivo di piattaforme digitali. La iniziativa prevede eventi e iniziative di sensibilizzazione dedicate a favorire relazioni autentiche e condivise.
Milano, 9 lug. - (Adnkronos) - Si parla spesso di giovani sempre più soli, distanti dalle relazioni reali e rifugiati nel digitale. Ma le conversazioni che ogni giorno condividono online raccontano una storia diversa: quella di una generazione che continua a cercare relazioni, appartenenza e momenti di convivialità, anche se attraverso forme nuove e in continua evoluzione. Da questa intuizione nasce Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità contemporanea promosso da Heineken Italia nell'ambito della campagna '#Together', che quest'anno evolve scegliendo di osservare la socialità attraverso l'analisi delle conversazioni spontanee online, realizzata insieme a un team di ricercatori dell'Università Iulm coordinati dal Professor Mauro Ferraresi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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