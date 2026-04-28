Sul fronte del calciomercato dell’Inter si parla di un prestito di Yanis Massolin al Sassuolo, mossa che potrebbe facilitare la trattativa per Tarik Muharemovic. Le negoziazioni tra le due parti sembrano essere in corso, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le società. La situazione rimane aperta e non ci sono ancora dettagli definitivi sui termini dell’operazione.

C’è del traffico nerazzurro sulla Via Emilia. Si battono le vie del calciomercato e l’Inter con il prestito di Yanis Massolin al Sassuolo potrebbe trovare la chiave per portare a dama l’operazione Tarik Muharemovic. Questa, almeno, è la ricostruzione della Gazzetta di Modena. Il quotidiano emiliano spiega Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il prestito di Massolin può sbloccare Muharemovic

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