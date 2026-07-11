Linea verde Recanatese sempre più giovane Ecco Berti e Marchegiani

La squadra di calcio Recanatese continua a puntare sui giovani, integrando nuovi talenti come Berti e Marchegiani. La strategia si concentra su un settore giovanile in espansione, mantenendo un approccio che valorizza la crescita dei giocatori emergenti. La società ha ribadito che questa linea di sviluppo mira a rafforzare il futuro della squadra, bilanciando rischi e aspettative. La scelta di investire sui giovani è stata confermata come parte di un progetto sostenibile, senza modificare l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato.

La "linea verde" della Recanatese non rallenta, anzi si accentua, pienamente in sintonia con quanto innumerevoli volte, dichiarato. Una politica assolutamente legittima, con l’obiettivo della sostenibilità e che comporta, in egual misura, rischi e speranze, auspicando che un po’ tutti ne siano consapevoli. Dopo quello di Marcucci ieri sono stati ufficializzati un altro paio di arrivi, sempre all’insegna della gioventù. Dal Cesena arriva un "fratellino d’arte", ossia Filippo Berti, centrocampista, consanguineo del professionista Tommaso, appena approdato alla Cremonese, più grande del neo-giallorosso di tre anni. Il giovanotto, infatti, è un... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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