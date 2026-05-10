Un sedicenne ha debuttato in campo, diventando il più giovane tra i giocatori a esordire nella linea verde. La squadra ha iniziato la stagione puntando sui giovani, con alcuni esordienti già presenti nelle prime partite. La presenza di giocatori come Tito Fabbri dimostra che il futuro si costruisce sul campo già da ora, anche se le scelte sono spesso orientate al breve termine.

Il futuro non è quasi mai ’domani’. Il futuro è ’ora’. Certo, quando si mette in piedi una programmazione lo sguardo è profondo ma la speranza è sempre legata al breve termine. Se si parla di ragazzi, di giovani, seminare è la priorità, solo così la possibilità di raccogliere si fa concreta. Scopriremo se il Modena avrà raccolto i frutti del lavoro solo più avanti, nel frattempo può godersi la soddisfazione di aver visto esordire i suoi pezzi più lucenti cresciuti nel vivaio o portati nel vivaio canarino. E la soddisfazione di frantumare record a distanza di pochissimo tempo l’uno dall’altro. Nella fattispecie, Tito Fabbri, ad Avellino, è diventato il giocatore più giovane ad aver esordito in prima squadra a 16 anni (e 7 mesi, precisamente).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La linea verde. Wiafe e gli altri, il futuro va già in campo. Il sedicenne Tito Fabbri il più giovane a esordire

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Wiafe e Fabbri, il futuro è nelle loro maniHanno rispettivamente diciassette e sedici anni (beati loro, per altro) e il palcoscenico, ben presto, sarà tutto loro.