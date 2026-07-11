la tennista ceca linda noskova ha vinto wimbledon

Linda Noskova, 21 anni, ha conquistato il titolo nel singolare femminile a Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam. La tennista ceca ha vinto la finale, portando a casa il trofeo. La partita si è conclusa con la sua vittoria, rendendo ufficiale il suo successo nel prestigioso torneo.

La tennista 21enne Linda Noskova ha vinto la finale del singolare femminile di Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi al mondo. Ha battuto in finale un’altra tennista ceca, la 29enne Karolina Muchova, in tre set col risultato di 6-2, 5-7, 6-3. Nella 132esima finale del torneo femminile di Wimbledon, che si gioca su erba e ha sede nell’All England Lawn Tennis & Croquet Club del quartiere londinese di Wimbledon, Noskova ha dominato il primo set. Il primo break, ovvero un game vinto quando a servire è l’avversaria, è arrivato al quarto game. Muchova è sembrata stanca dopo la lunga partita giocata in semifinale contro la statunitense Coco Gauff, come ha notato anche l’ex tennista John McEnroe. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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