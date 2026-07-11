L'incidente di Bezzecchi al GP Germania il dottor Perona | Subito operato sta già rientrando in Italia

Marco Bezzecchi ha subito una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra durante le qualifiche del GP Germania. È stata eseguita un’operazione immediata, ritenuta la soluzione migliore. Il pilota sta già rientrando in Italia. Questa è la quarta caduta consecutiva dopo quelle in Ungheria, Repubblica Ceca e Olanda.

Marco Bezzecchi ha riportato in Q2 del GP Germania la "frattura completa e scomposta della clavicola sinistra". E' la quarta caduta consecutiva dopo quelle in Ungheria, Repubblica Ceca e Olanda: "Operazione immediata, miglior soluzione per tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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