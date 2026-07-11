Vecchiano (Pisa), 11 luglio 2026 – E’ sotto controllo l’incendio divampato nella mattina di sabato 11 luglio in uno stabilimento che tratta rifiuti nella zona industriale di Migliarino, comune di Vecchiano. La grande nuvola di fumo nero, visibile anche da Viareggio, è salita alta nel cielo a metà mattinata: era l’effetto delle fiamme che hanno attaccato vario tipo di materiale. Quarto rogo in un mese. E’ il quarto incendio del genere in circa un mese in Toscana. Una situazione che pone certamente interrogativi, perché questi roghi si stanno ripetendo in maniera molto frequente. Il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori ha seguito minuto per minuto la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incendio nell’azienda di rifiuti: “Limitare le uscite all’aperto”. Quarto rogo del genere in un mese in Toscana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mantova, incendio in azienda chimica: allerta ambientale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Divampa un incendio nell'azienda artigianale di Gambettola, i vigili del fuoco domano il rogo

Incendio nel centro raccolta rifiuti dell'azienda Del Prete: vigili del fuoco al lavoro per domare il rogoUn incendio si è sviluppato nel pomeriggio del 2 giugno tra Latina Scalo e Sermoneta, interessando il centro di raccolta rifiuti di un'azienda locale.

Temi più discussi: Sezze, incendio in azienda agricola: nube nera e allarme fumi; Mega incendio alla Brt: poliuretano in fumo e odore di bruciato. Il Comune di Milano: Finestre chiuse; Lainate (MI), Incendio in un'azienda agricola: in fiamme deposito e tetto, massiccio intervento dei Vigili del Fuoco; Incendio a Striano, l’appello del sindaco di San Valentino Torio: Chiudete porte e finestre.

Incendio a Migliarino in un’azienda di rifiuti: grossa nuvola di fumo nero visibile da lontanoAccade nella mattina di sabato 11 luglio. Da capire cosa ha scatenato il rogo. Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco, che intervengono in forze sul posto ... msn.com

In fiamme un capannone industriale, maxi incendio a Vicopisano. Sindaco Pisa: Chiudere finestre e limitare usciteLe fiamme sono divampate questa mattina all'interno della Delca Energy, azienda specializzata nella lavorazione di materiale plastico situata nella zona industriale di Lugnano ... adnkronos.com