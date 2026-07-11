Un incendio boschivo nel sud della Spagna ha causato almeno dodici morti e numerosi dispersi. L’incendio si è sviluppato vicino ai monti Sierra de Los Filabres, nella provincia di Almeria, e ha interessato una zona remota. Le fiamme hanno raggiunto un letto asciutto di un fiume, creando una situazione pericolosa e difficile da gestire. Al momento, le autorità stanno coordinando i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

Un incendio boschivo sta devastando una comunità remota nel sud della Spagna, in Andalusia, uccidendo almeno dodici persone. L’incendio è scoppiato vicino ai monti Sierra de Los Filabres nella provincia di Almeria. Molte vittime sono morte cercando di fuggire, ignorando le istruzioni di rimanere al riparo. Le autorità ritengono che alcune vittime fossero cittadini britannici. (ANSA FOTO) – Notizie.com L’incendio è ancora in corso, con 150 vigili del fuoco e 220 soldati impegnati a domarlo. La Spagna ha dovuto affrontare frequenti ondate di calore, che hanno contribuito all’intensità dell’incendio. Anche la Francia è a rischio, avendo subito la sua terza ondata di calore estiva. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - L’incendio in Andalusia si trasforma in una trappola mortale: dodici vittime e decine di dispersi nel letto asciutto di un fiume

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