Lillo Petrolo ricorda Peppino Di Capri, con cui ha lavorato in Natale col boss, commedia degli equivoci in cui un potente criminale si fa una plastica facciale per diventare come Leonardo DiCaprio ma il chirurgo si sbaglia e lo trasforma in Peppino Di Capri. Un incontro nato dalla passione sua e di Greg per la musica degli anni Cinquanta e Sessanta. “Io amo di Peppino Di Capri tutto il periodo twist, come lo chiamo io, quindi tutte quelle canzoni che faceva proprio agli inizi, quando era giovanissimo. Quel tipo di musica ritmata che veniva dalla musica americana e dal rock and roll. Aveva un modo di cantare un po’ nasale, con quella grinta e quella sua personalità che a me e a Greg hanno sempre fatto impazzire. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Lillo: “Peppino Di Capri? Sul set era lui che prendeva in giro me e Greg”

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