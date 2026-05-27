Libri di testo al centro della didattica per il 99% dei docenti ma l’IA entra nella preparazione delle lezioni

Un’indagine dell’Associazione Italiana Editori rivela che il 99% dei docenti utilizza i libri di testo nelle lezioni in aula, mentre l’81% li considera lo strumento principale per lo studio a casa. Nonostante questa prevalenza, l’introduzione dell’intelligenza artificiale nella preparazione delle lezioni sta iniziando a essere adottata da alcuni insegnanti. La ricerca è stata presentata alla Camera.

L’indagine AIE presentata alla Camera conferma il ruolo del libro di testo nella didattica: lo usa il 99% dei docenti per le lezioni in aula e l’81% lo indica come primo strumento per lo studio a casa. Intanto cresce l’uso dell’intelligenza artificiale nella preparazione dei materiali. Il libro di testo resta il principale punto di riferimento per la didattica, anche in una scuola sempre più attraversata dall’intelligenza artificiale. È quanto emerge dall’indagine Il valore del libro di testo nella didattica d’aula e nello studio a casa, quando l’IA entra in classe, presentata dall’Associazione Italiana Editori alla Camera dei deputati nell’ambito del convegno Il Valore della Conoscenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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