Le esportazioni delle piccole e medie imprese italiane incontrano difficoltà negli Stati Uniti, con settori come moda, mobili, alimentare e meccanica che registrano cali significativi. Le vendite verso il Medio Oriente sono in diminuzione a due cifre. Secondo un rapporto di Confartigianato, la fase attuale è complessa, ma le imprese artigiane continuano a sostenere il mercato.

REPORT CONFARTIGIANATO. Le Pmi accusano il colpo soprattutto nei settori moda, mobili, alimentare e meccanica. Vendite in calo a due cifre verso il Medio Oriente. L’estate 2026 scorre sotto il segno di un’instabilità che non concede tregua al tessuto produttivo, stretto tra l’escalation dei costi energetici e le turbolenze sulle rotte commerciali. Il 38° report nazionale di Confartigianato – che non a caso porta il titolo «Navigare nell’incertezza» - delinea un quadro macroeconomico in cui la resilienza delle imprese deve fare i conti con un Pil nazionale che nel 2026 si prevede crescerà solo dello 0,5%, il valore più basso nell’Ue. A pesare è soprattutto l’energia: il prezzo del gas ha subìto un rincaro del 37%, mentre l’elettricità all’ingrosso è aumentata del 12,5%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’export delle «piccole» soffre negli Usa. «Fase complessa, ma gli artigiani reggono l’urto»

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