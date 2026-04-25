A Bergamo, l’arrivo anticipato dell’estate ha portato numerosi visitatori a Città Alta, con un aumento di presenze rispetto alle precedenti festività pasquali. La giornata soleggiata ha attirato molti, spingendo alcuni a lasciare le auto nei quartieri o nel centro città. Nonostante l’afflusso, il traffico e i parcheggi hanno retto senza creare disagi significativi. La situazione si è mantenuta sotto controllo rispetto alle aspettative, anche grazie a una buona gestione della viabilità.

IL BILANCIO. Boom di presenze, complice la bella giornata, ma meno disagi rispetto a Pasquetta. In molti hanno lasciato l’auto nei quartieri o in centro. Pic-nic nelle aree verdi e dehors pieni. Nei parchi e lungo le Mura c’è chi ha steso teli, godendosi il sole e la compagnia, mentre le vie di Città Alta, del centro e dei borghi storici sono state invase da «un fiume lento» di persone a passeggio. È un sabato che profuma di anticipo d’estate quello andato in scena oggi (25 aprile) a Bergamo: complice il bel sole e le temperature gradevoli, sopra i 20 gradi, in moltissimi hanno scelto di passare una giornata all’aperto, magari dopo aver partecipato alle cerimonie istituzionali del 25 Aprile, in programma in mattina in centro, con migliaia di persone riunite per la Festa della Liberazione.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Anticipo d’estate a Bergamo: assalto a Città Alta, ma traffico e parcheggi reggono l’urto

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