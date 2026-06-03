Vita dura per gli artigiani nelle località più piccole Quello che salva? La passione

Un artigiano di 58 anni ha chiuso il suo negozio di riparazioni di biciclette a Fusignano e lo ha trasferito a Lugo, in via Garibaldi, nell’ottobre scorso. La decisione è stata presa dopo aver affrontato difficoltà legate alla gestione nel centro di un comune più piccolo. La sua attività, che richiede passione, è stata mantenuta trasferendosi in una località più grande. La mobilità tra diverse aree è stata la soluzione adottata per continuare l’attività artigianale.

Vita dura per gli artigiani. Ne sa qualcosa Enrico Pratesi, 58 anni, alfonsinese di residenza che, nell’ottobre scorso ha deciso di chiudere l’attività di meccanico di biciclette gestita a Fusignano per trasferirla a Lugo in via Garibaldi. "Siamo destinati a scomparire come tutte le attività artigianali – spiega. "Si rischia di lavorare per 12 ore al giorno e guadagnare 100 euro al netto di tutte le spese. Quello che salva – dice – è la passione". Quella, a Enrico non è mai mancata, soprattutto da quando, a 8 anni, suo padre lo fece correre sulle due ruote per la prima volta. Da quel momento sono passati 23 anni di gare, sostenute inseguendo il sogno di diventare professionista e di aprire un negozio di vendita di biciclette con un logo personalizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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