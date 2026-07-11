Jake Hager, noto come Jack Swagger durante la sua carriera WWE, è stato messo KO al terzo round da Amanpreet Singh durante Power Slap 21, tenutosi venerdì 10 luglio al Cosmopolitan di Las Vegas. L’evento ha visto Singh, un ex TNA, ottenere la vittoria per knock-out contro l’ex wrestler. La lotta si è conclusa con Singh che ha steso Hager, lasciando il pubblico senza parole.

Jake Hager, per il pubblico WWE emplicemente Jack Swagger, è stato messo KO al terzo round da Amanpreet Singh a Power Slap 21, venerdì 10 luglio al Cosmopolitan di Las Vegas. L’arbitro ha fermato subito il confronto. Singh, per chi segue il wrestling, è Mahabali Shera, per anni volto della TNA. Come è andata la sfida tra Jake Hager e Amanpreet Singh a Power Slap 21. Hager si era presentato sul palco con la sicurezza di chi, nei ranghi professionistici, non aveva ancora mai perso: mano sul cuore e il vecchio catchphrase dei tempi WWE, “We The People”, urlato prima dell’inizio. L’avvio gli aveva dato ragione. Dopo aver incassato il primo schiaffo, l’americano ha risposto centrando Singh e mandandolo giù, con l’indiano costretto a rialzarsi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - L’ex WWE e AEW Jack Swagger brutalmente KO a Power Slap, a stenderlo è un ex TNA

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Former WWE Champ Jake Hager Gets Brutal KO in Power Slap Debut

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